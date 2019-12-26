السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة اختتمت الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة أمس فعاليات برنامج إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية تحت رعاية جامعة الدول العربية، ممثلة بإدارة الشباب والرياضة. وتضمن الحفل المعد بهذه المناسبة عددا من الفقرات المتنوعة، حيث أبدت الوفود المشاركة في البرنامج التطوعي سعادتها البالغة عما تقدمه الهيئة العامة للرياضة من خدمات لشباب الوطن العربي كافة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الرياضة تختتم البرنامج العربي لإدارة الأزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.