700 حالة في عيادات مهرجان الإبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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باشر مركز العيادات البيطرية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسخته الرابعة، 700 حالة مرضية، وأجرى عمليات جراحية متعددة، وقدم إرشادات بيطرية.
وأجرى المركز منذ وجوده بالمهرجان هذا العام أكثر من 40 عملية جراحية، شملت قطع «هدارة»، و«كسر فك»، و«عسر ولادة»، وعمليات جروح متفرقة، كما باشر 700 حالة مرضية للإبل داخل المركز وخارجه، وقدم إرشادات بيطرية وأدوية علاجية لإبل الملاك المشاركين والموجودين بالمهرجان.
وأشار المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فوزان الماضي إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز ضم جميع الجهات الحكومية؛ لأجل العمل التكاملي، والجميع يباشر مهام عمله لتقديم خدماته بالمهرجان لمرتاديه.
وقال «من ضمن الجهات الحكومية الموجودة بالمهرجان وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي أوجدت جميع الطواقم الطبية المتمرسة لخدمة الإبل الموجودة بالمهرجان، ولمباشرة أي حالة طارئة، كذلك عند دخول الإبل للمنافسة تتم مباشرة الحالات المعدية -إن وجدت- ليجري منعها في الحال، واستبعادها لحماية الإبل السليمة من أي مرض معد».
وأضاف «تباشر فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة الموجودة بالمهرجان إبل الملاك الموجودين بالمهرجان؛ لتلبية طلباتهم، ومباشرة الحالات التي تستدعي العلاج التي تنطلق من المركز البيطري الذي هيأه نادي الإبل لفرق وزارة البيئة والمياه والزراعة».
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