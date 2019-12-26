اتفاقية لتحسين خدمات الرصد الجوي والهيدرولوجي في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف إلى تحقيق التكامل في مجال الرصد الجوي والهيدرولوجي، وتعزيز الشبكة الوطنية للرصد في المملكة، وتحسين الخدمات الأرصادية والهيدرولوجية المقدمة للمستفيدين، أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للأرصاد.

ووقع الاتفاقية كل من وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام.

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وأوضحت الوزارة أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز خطط التعامل السريع الفعال لمواجهة حالات الطوارئ التي تنشأ عن آثار الحالات الجوية، والمشاركة في إيجاد حلول عاجلة على المدى القريب والبعيد لعدد من المشكلات البيئية التي تشهدها بعض المدن والقرى في المملكة، مثل مخاطر السيول الفجائية في الأودية الرئيسة.

وبموجب الوثيقة، سيعمل الطرفان على وضع آلية للتعاون، لتزويد الإدارة العامة لموارد المياه بالمعلومات المناخية حسب النظام المتبع لدى المركز الوطني للأرصاد، إضافة إلى تشكيل لجنة دائمة من الجهتين لمتابعة تنفيذ الوثيقة واقتراح وتنفيذ المشروعات والبرامج المشتركة، والتخطيط لتنفيذ برامج مشتركة لرفع فعالية الأداء في تنفيذ الأعمال الفنية المساندة والتخفيض من تكاليف عقود الصيانة والتشغيل.

الاتفاقية تتضمن: