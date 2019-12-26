إتلاف خضراوات فاسدة في أسواق بلقرن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتلفت بلدية بلقرن 23 كجم من الخضراوات الفاسدة، كما صادرت كميات أخرى ظهرت عليها علامات التلف، وذلك ضمن الحملات التفتيشية والرقابية للبلدية على الأسواق بالمحافظة.

وأوضح رئيس البلدية أحمد البارقي في بيان أمس أن إدارة صحة البيئة كثفت أخيرا الحملات التفتيشية، وذلك ضمن خطة العمل التي وضعتها أمانة منطقة عسير للرقابة الصحية، حيث جرى ضبط المخالفين الذين يعرضون المواد الغذائية الفاسدة وبطرق غير نظامية وتطبيق العقوبات والجزاءات بحقهم حسب لوائح وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية.