مصنع لإعادة إنتاج مراتب الإسفنج الملوثة في منزل شعبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبط مراقبو قسم صحة البيئة ببلدية مليجة مصنعا لإنتاج الإسفنج في حي النخيل يعيد تصنيع مراتب الإسفنج الملوثة، وذلك في منزل شعبي اتخذه مقرا لتصنيع المراتب ولا يحمل رخصة نظامية، واتضح أنه يجمع الإسفنج المستعمل من مصادر مجهولة، وعلى إثر ذلك صودرت الكميات المضبوطة فيه وأغلق.

وأوضح رئيس البلدية مناحي آل سعيدان، في بيان أمس، أن مراقبي البلدية رصدوا أثناء مداهمتهم المستودع الذي يديره مقيم من جنسية غير عربية قيام العاملين بتعبئة أكياس الوسادة بحشوات من البولستر والإسفنج المستخدم، وتلبيسها بالأقمشة، وتغليفها من الخارج بأكياس بلاستيكية تحمل علامات تجارية مشهورة، وادعاء أنها حديثة الصنع بغرض تسويقها وبيعها للمستهلكين، مضيفا أنها رصدت مخالفات أبرزها عدم توفر الشروط الصحية والنظافة والسلامة لدى العاملين، إضافة إلى العشوائية التامة.

وأكد آل سعيدان استمرار الجولات الرقابية على المستودعات والمصانع والمنشآت التجارية للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود مخالفات بلدية، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مخالفة للأنظمة، داعيا عموم المستهلكين من المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم عبر مركز 940.