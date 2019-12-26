إغلاق محطتي وقود مخالفتين في الجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سكاكا أغلقت بلدية أبوعجرم التابعة لأمانة منطقة الجوف خلال جولاتها الرقابية أمس محطتي وقود لعدم تقيدهما بتركيب شاشة العرض الالكترونية الخاصة بقيمة السعر المرجعي للبنزين بنوعيه، وفقا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية . وأكد رئيس البلدية المهندس مشعل الحسن في بيان أمس أن الإغلاق جاء بعد انتهاء المهلة المحددة للتطوير التي منحت لملاك المحطات من قبل البلدية، لافتا إلى استمرار البلدية في متابعة المحطات التي تقع في نطاقها، مهيبا بالجميع بالتعاون والإبلاغ عن أية مخالفات لاتخاذ اللازم بحقها.



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