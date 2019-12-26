عاصمة السياحة العربية تستقطب عشاق الفلك لمشاهدة الكسوف الحلقي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله السلمان - الأحساء

بحضور مختصين في الفلك وهواة ومتابعين، شاهد عشرات المواطنين والمقيمين والسياح صباح أمس في مخيم جبل الأربع على طريق الخليج العربي شرق الأحساء لحظة الكسوف الحلقي للشمس لمدة 3 دقائق، ابتداء من الـ6:34، إلى أن استمر في الانجلاء في تمام الـ7:48، وشهد المخيم الذي جهزه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء تدفقا لحشود بشرية من داخل الواحة وخارجها.

إلى ذلك أدَّى المصلون في جميع مساجد المملكة صلاة كسوف الشمس، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في أجواء إيمانية تبتهل فيها القلوب خاشعة متضرعة لبارئها وتتوسل إليه، وترجوا مغفرته وعفوه ورضاه.ووثقت جموع من المهتمين والهواة والمصورين وطلاب الجامعة من المواطنين والمقيمين العرب والأجانب ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس في جميع مناطق المملكة مصطحبين معهم النظارات المخصصة والأجهزة والأدوات الخاصة بالتصوير والتوثيق والرصد.

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وتعد الأحساء أهم حاضرة عربية لرصد الكسوف الحلقي، بسبب مرور مركز ظل القمر بوسط مدينة الهفوف، ورغم التحذيرات التي أطلقها الأطباء حول إمكانية الإصابة بالعمى حال النظر إلى الشمس وقت الكسوف، إلا أن ذلك لم يمنع الكثيرين من الحضور المبكر، رجالا ونساء، رغم بعد المسافة عن بعض البلدات والمدن إلى جبل الأربع، ولكنها ظاهرة لم تحدث منذ أكثر من 97 عاما، ثم إن واحة الأحساء كان حظها من الكسوف حلقيا بنسبة كبيرة، ولن يتكرر ذلك إلا بعد قرن من الزمن في المنطقة نفسها.

إلى ذلك رصدت جامعة الملك فيصل ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس في الأحساء، بوجود فرقها البحثية والفلكية المتخصصة والإعلامية في جبل الأربع بالأحساء، وعبر بث حي مباشر من استوديوهاتها على قناة «عين».

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