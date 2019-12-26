تجهيز 6 واجهات بحرية لاستقبال زوار الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

جهزت أمانة المنطقة الشرقية ست واجهات بحرية، وقامت بصيانة وتجهيز الحدائق والساحات والمتنزهات والواجهات البحرية، وزراعة الورود والأزهار والشجيرات، إضافة إلى أعمال الزراعة التجميلية بشاطئ نصف القمر، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ.

وشملت الأعمال زراعة 7 ملايين زهرة موسمية، و50 ألف شجرة موسمية، وزعت على مدن حاضرة الدمام، والبلديات المرتبطة، ونفذت الأمانة وبنجاح الخطط المعدة مسبقا لتجهيز الحدائق والميادين والساحات والواجهات البحرية والكورنيش والملاعب، وتكثيف عمليات الصيانة فيها.

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وهيأت فرق الصيانة 88 ساحة وميدانا تابعة للبلديات، لتعزيز سبل الراحة والترفيه لأهالي المنطقة وزوارها، كما جهزت 678 حديقة عامة و17 حديقة تحت التنفيذ ستفتتح خلال عام 2020.

كما عمدت الأمانة إلى تجهيز وصيانة المواقع التي يرتادها الشباب كالملاعب الرياضية، والتي بلغ عددها 161 ملعبا.

أعمال الاستعداد شملت: