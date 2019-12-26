أكاديمية عالمية تمنح وسام المحاضرة لسندي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة منح مجلس الأكاديمية العالمية للعلوم، الذي يهدف إلى النهوض بمجال العلوم في البلدان النامية العالمة السعودية الدكتورة حياة سندي وسام المحاضرة 2020 تقديرا لإنجازاتها المهنية المتميزة ذات التأثير العالمي. وقال رئيس المجلس الدكتور محمد حسان: إن هذه الجائزة تعد مثالا لوضع الابتكار في خدمة العالم النامي وتعزيز تعليم العلوم بين الأجيال الصاعدة من العلماء. فعلا، يجسد وسام المحاضرة تكريما لإنجازات سندي في مجال التكنولوجيا الحيوية واعترافا بدورها الرائد والملهم كعلامة امرأة.



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