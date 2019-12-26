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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية عن انقلاب عسكري على المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، قامت بها قوات النخبة الشبوانية، التي غادرت مواقعها في عدن، تنديداً بعدم صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر.

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عاجل : انقلاب عسكري في عدن يطيح بالمجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية توجه الضربة القاضية

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واكد المصدر إخلاء جنود النخبة نقاط تفتيش تابعة لهم من بينها في الطريق الدائري بخور مكسر، مضحا ان الجنود عادوا إلى معسكر اللواء الأول مشاة في جبل حديد، الذي يتخذونه مقراً مؤقتاً لهم.

وأضاف المصدر ان جنود النخبة، نظموا وقفة احتجاجية في المعسكر للمطالبة بصرف رواتبهم، تحولت إلى مسيرة حاشدة توقفت أمام بوابة إدارة الأمن في خور مكسر، منددين بما يتعرضون له من إهمال متعمد من خلال عدم دفع رواتبهم، وتردي أوضاعهم المعيشية.

وتردت أوضاع منتسبي قوات المجلس الانتقالي من الحزام الامني والنخبة الشبوانية بعد إيقاف الامارات دعمها، في ظل اتخاذ السعودية من الرواتب وسيلة لتفكيك قوات المجلس، بالتزامن مع توجه المملكة إلى الحسم العسكري بعد فشل اتفاق الرياض الذي رعته.