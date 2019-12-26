بالصور: السفير السعودي في إندونيسيا يلتقي والدة الشابة التي لم تر أمها 20 عاما

استقبل السفير السعودي في إندونيسيا عصام الثقفي اليوم الخميس والدة الشابة السعودية التي انقطع اتصالها بوالدتها قرابة 20 عامًا في قصة إنسانية أثارت تعاطفا كبيرا في المملكة.

ووعد السفير الثقفي بمواصلة الجهود للقاء الابنة في أقرب وقت، وأهدى الثقفي لمواطنة بلاده باسم السفارة هاتفا جوالا للتواصل الحي بابنتها .

ونجحت الشابة السعودية في الوصول لوالدتها الإندونيسية ورؤيتها للمرة الأولى بعد نحو 20 عاما من الفراق في قصة إنسانية مؤثرة وجدت صدى واسعا في في المملكة.

وبدأت الشابة السعودية في الآونة الأخيرة البحث عن والدتها الإندونيسية التي غادرت المملكة قبل نحو 20 عاما بعد وفاة زوجها السعودي، وكان عمر الشابة يومها نحو عامين فقط، لتجد في سجلات السفارة السعودية في جاكرتا ما يحقق حلمها.

وساعد قيام الزوج السعودي الراحل، بتوثيق زواجه بشكل قانوني في السفارة، في سرعة الوصول للأم عبر جهود مشتركة لسفارة الرياض والسلطات الإندونيسية.

وتركت الأم ابنتها وغادرت المملكة مجبرة حسب ما قالت الابنة للمسؤولين في سفارة بلادها، قبل أن تجمعهما مكالمة الفيديو التي حضرت فيها المشاعر أكثر من الكلام بسبب عدم اتقان الأم للغة العربية ولا اتقان الابنة للغة والدتها الإندونيسية.