وافد عربي يدعي تخصصه في إجراء مساج للنساء والفتيات بالطائف.. ويعرض فيديوهات إباحية على السناب شات

تمكن “البحث الجنائي” بمحافظة الطائف، من الإطاحة بوافد عربي، ادعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات، وأسّس له حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم الإيقاع بالمتهم من خلال كمين محكم أعدّته فرقة بحثية، سقطَ من خلالها في قبضتهم، وأحيل للجهة المختصة بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ووفقاً لـ”سبق” قالت مصادر إن الوافد الذي خصص حساباً له على موقع السناب شات تحت مسمى “مساج للحريم فقط بالطائف” يعرض من خلاله بعض مقاطع الفيديو الإباحية والمخلة لكسب أكبر عدد من المتابعين، ويستهدف النساء تحديداً، موهماً كل من يتابعه أن تلك المقاطع الكاذبة التي يعرضها يلتقطها تصويراً من جلسات مساج ينفذها بنفسه.

وأضافت المصادر، أن الوافد يطلب من الضحايا التواصل معه عبر محادثات السناب شات، والاتفاق على الجلسات، محدداً إحدى بنايات الشقق المفروشة للاستئجار بها ثم حضوره، أو الحضور لدى من يطلبه.

وبينت المصادر، أن الجهات الأمنية عثرت بهاتف المتهم على عدة مقاطع مخلة يستخدمها في الترويج له من خلال عرضها على حسابه المخصص.