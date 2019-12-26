السعودية اليوم / مجلة الحج والعمرة تبرز استعدادات وجهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في المجالات كافة



جدة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

صدر العدد (899) جمادى الأولى 1441هـ، من مجلة (الحج والعمرة) الشهرية الصادرة من وزارة الحج والعمرة، حاملةً في طياتها باقات متنوعة من الموضوعات والمتابعات الميدانية، إضافة إلى الزوايا والأبواب الثابتة.

وتصدر العدد مقتطفات من كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، تحت باب (كلمات مضيئة)، يؤكد خلالها أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، يأتي على رأس أولويات رؤية 2030، لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة، وقد أثمر عن نجاح المملكة في استضافة أعداد أكبر من الحجاج والمعتمرين عاماً بعد عام، مع الحرص البالغ على أن تكون رحلة الحاج والمعتمر والزائر منذ مغادرته وطنه وحتى العودة إليه، رحلة ثرية بالمشاعر الإيمانية، يؤدي خلالها الحاج والمعتمر نسكه وعباداته بكل أمن ويسر وطمأنينة.

وخصص معالي وزيرالحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن كلمته الافتتاحية للحديث عن اللقاءات السنوية التي تجريها الوزارة مع وفود مكاتب شؤون الحج في الدول التي يفد منها ضيوف الرحمن، التي ينتج عنها الكثير من أوجه التنسيق والتكامل والترتيب المسبق الذي يهدف إلى حج مثالي بإذن الله، فيما أشار معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط في كلمته إلى أن ديدن العاملين بالوزارة، سيظل دوماً هو العمل الدؤوب من أجل التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تحقيقاً لتطلعاتهم وتلبية لمتطلباتهم.

وتحت باب (متابعات) نطالع تقريراً عن الميزانية العامة للدولة 2020، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وكلمة سمو ولي العهد بهذه المناسبة، التي أكد خلالها مواصلة البناء وإيجاد بيئة جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو التنويع والنمو والازدهار.

واشتمل العدد الجديد للمجلة على جملة من الموضوعات المتنوعة منها: (البيانات المفتوحة ومقومات التحول إلى الحكومة الذكية)، (مبادرات الحج والعمرة.. راحة ضيوف الرحمن أولاً)، (مبادرة طريق مكة.. نقلة نوعية في منظومة الخدمات)، (الدرعية جوهرة المملكة تحكي قصتها للعالم)، (تطوير الخدمات الصحية للارتقاء بطب الحشود في الحج والعمرة)، (مشاهدات الشيخ عبدالمحمود في الأراضي المقدسة)، (السيد أحمد العربي.. مدرسة الأجيال)، (وادي النقيع.. خصوبة الأرض وطيب المرعى)، (جمادى الأولى.. شهر الفتوحات)، (خير الدين الزركلي.. المؤرخ والباحث والأديب)، (القرويين.. أقدم جامعة إسلامية)، و(بنين.. دولة القصور الحمراء).

وتناول رئيس التحرير طلال قستي في (إطلالة) التي اختتم بها القسم العربي، برنامج التأمين الطبي على المعتمرين من خارج المملكة، والهادف إلى تقديم خدمات صحية وخدمات تأمين أخرى، موضحاً فوائده وأبرز مميزاته.

الجدير بالذكر أن المجلة صدرت قبل خمسة وسبعين عاماً، (رجب 1366هـ)، وكانت خلال هذه المسيرة الطويلة، مسرحاً لكبار الكتاب والأدباء والعلماء، من مختلف بقاع العالم العربي والإسلامي، وتصدر في الوقت الحالي باللغتين العربية والإنجليزية.

// انتهى //

19:49ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.