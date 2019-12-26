السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد المالكي



جيزان ٢٩ ربيع الآخرة ١٤٤١هـ الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو نائب أمير جازان ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب ذوو وأسرة الشهيد المالكي ، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

//انتهي//

19:30ت م

0173



جيزان ٢٩ ربيع الآخرة ١٤٤١هـ الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لذوي وأسرة الشهيد الجندي سليمان بن محمد المالكي ، من منسوبي القوات المسلحة ، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .وأعرب سمو نائب أمير جازان ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبهم أعرب ذوو وأسرة الشهيد المالكي ، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.//انتهي//19:30ت م0173

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد المالكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.