السعودية اليوم / جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا من محافظة سلفيت



سلفيت 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنًا فلسطينيًا من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر أمنية في الخليل، بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدة قراوة واعتقل شابًا فلسطينيًا بعد أن داهمت منزله وفتشته.

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18:46ت م

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