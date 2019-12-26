اجتماعي / محافظ العويقيلة يكرم رواد العمل الاجتماعي بالمحافظة



عرعر 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

كرم محافظ العويقيلة حسين عبدالرحمن الدغيم أول أمس, رواد العمل الاجتماعي بالمحافظة, ضمن برنامج أقامته لجنة التنمية الاجتماعية, بحضور عدد من المسؤولين والمواطنين، وذلك في مقر اللجنة.

وضم الرواد المكرمون, عدد من رؤساء الدوائر الحكومية والأهلية, إلى جانب عدد من التجار والمتبرعين نظير إسهامهم بدعم الأعمال الاجتماعية بالمحافظة.

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17:41ت م

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