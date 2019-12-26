السعودية اليوم / إطلاق المرحلة النهائية لجهاز الخدمة الذاتية الخاص بإنهاء إجراءات السفر بجوازات مطار الملك خالد الدولي



الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

أطلق معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت ومدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم المرحلة النهائية لتركيب أجهزة الخدمة الذاتية التي تتيح للمسافرين عبر جوازات مطار الملك خالد الدولي إنهاء إجراءات سفرهم (ذهابًا/ وإيابًا) بشكل ذاتي دون الحاجة إلى المرور على موظف الجوازات.

وتمكن هذه الخدمة، المسافر من إنهاء إجراءات سفره خلال مدة وجيزة ، وعند اكتمال عملية التسجيل يحصل على إيصال يتم التحقق من صحته من خلال موظف الجوازات كإثبات على إنهاء المسافر لإجراءات سفره.

الجدير بالذكر أن العمل جارٍ على إضافة بوابة آلية لأتمتة العملية بالكامل من تسجيل وتحقق دون الحاجة إلى أي تدخل بشري.

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17:41ت م

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