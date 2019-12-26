السعودية اليوم / الممثل الأعلى الأوروبي يدين الهجمات الإرهابية الأخيرة في بوركينا فاسو



بروكسل 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

أدان الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل الهجمات الإرهابية الأخيرة في بوركينا فاسو.

وأعرب بوريل في بيان باسم الاتحاد الأوروبي عن تعاطفه مع الضحايا وأسرهم وتضامنه مع شعب بوركينا فاسو ودعمه الثابت في الحرب على الإرهاب.

// انتهى //

17:41ت م

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