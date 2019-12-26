السعودية اليوم / شرطة الرياض تضبط 51 مخالفًا للائحة المحافظة على الذوق العام// للصحف //



الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم، شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ ، فقد جرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27 - 1441/4/28 هـ ضبط (51) مخالفًا، (22) رجلًا و(29) امرأة، وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

// للصحف // // انتهى //

17:41ت م

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