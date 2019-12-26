السعودية اليوم / افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الخامس (المستجدات في أمراض الروماتيزم)



جدة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

انطلقت اليوم , أعمال المؤتمر الخامس ( المستجدات في أمراض الروماتيزم ) الذي تنظمه الجمعية العلمية

ونوه عميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور الدكتور محمود بن شاهين الأحول في كلمته , بجهود الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني في دعمها وتنظيمها السنوي للمؤتمر, عادًا ذلك دليلًا على حرصها في متابعة كل المستجدات المتعلقة بأمراض الروماتيزم وحرصها على أن تكون " أيقونة " مرموقة بين جامعات وجمعيات المملكة, متمنيًا للمؤتمر النجاح .

من جانبه أوضح رئيس اللجنة العلمية في المنطقة الغربية لأمراض الروماتزم , الدكتور سامي محمد بحلس , أن المؤتمر يتضمن جلسات علمية موزعة ما بين ندوات طبية و" كورسات " وورش عمل , إلى جانب ورش عمل لمناقشة علاج هشاشة العظام , والأشعة الصوتية لأمراض الروماتيزم , وحالات روماتيزمية صعبة عند الكبار والأطفال , مشيراً إلى أن المؤتمر حظي باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (٢٠ ) ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين من الأطباء والممارسين الصحيين والأكاديميين الصحيين.

وبين الدكتور سامي أن المؤتمر يشارك به أكثر من 20 طبيبًا سعوديًا , وأطباء وأساتذة من بريطانيا ومصر وأساتذة جامعيين واستشاريين لمناقشة آخر ما وصل إليه العلم الحديث من طرق لتشخيص أمراض الروماتزم وعلاجها بالأدلة والبراهين المستندة على دراسات إكلينيكية , إضافة إلى مناقشة آخر تطورات علاج مرض " الروماتويد" والذئبة الحمراء وهشاشة العظام.وحذر رئيس المؤتمر من التهاب المفاصل المزمن الذي يؤدي إلى عدم القدرة على استخدامها، مما يؤدي إلى الإعاقة , مشيرًا إلى أن التهاب المفاصل يصيب أيضا فئة "صغار السن " , فيما يؤثر على النساء أكثر من الرجال , كاشفًا الأعراض التي يشتكي منها المريض , المتمثلة في انتفاخ المفاصل خصوصا مفاصل اليدين , أو أي مفصل آخر , مع وجود أي مشكلة أخرى في الفم أو العين ، ونصح من يعانون من تصلب الظهر في الصباح الذهاب إلى طبيب الروماتيزم .

وأكد الدكتور بحلس , أهمية دور الأطباء التوعوي للمجتمع , وتوعية المرضى من " الروماتويد " والنقرس وهشاشة العظام والذئبة الحمراء , موجها للالتزام بمنهج صحي في الحياة , وممارسة

وفي ختام الحفل تجول الجميع في المعرض المصاحب للمؤتمر .

// انتهى //

16:57ت م

0150



جدة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسانطلقت اليوم , أعمال المؤتمر الخامس ( المستجدات في أمراض الروماتيزم ) الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني لمدة ثلاثة أيام بفندق كراون بلازا بجدة .ونوه عميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور الدكتور محمود بن شاهين الأحول في كلمته , بجهود الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني في دعمها وتنظيمها السنوي للمؤتمر, عادًا ذلك دليلًا على حرصها في متابعة كل المستجدات المتعلقة بأمراض الروماتيزم وحرصها على أن تكون " أيقونة " مرموقة بين جامعات وجمعيات المملكة, متمنيًا للمؤتمر النجاح .من جانبه أوضح رئيس اللجنة العلمية في المنطقة الغربية لأمراض الروماتزم , الدكتور سامي محمد بحلس , أن المؤتمر يتضمن جلسات علمية موزعة ما بين ندوات طبية و" كورسات " وورش عمل , إلى جانب ورش عمل لمناقشة علاج هشاشة العظام , والأشعة الصوتية لأمراض الروماتيزم , وحالات روماتيزمية صعبة عند الكبار والأطفال , مشيراً إلى أن المؤتمر حظي باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (٢٠ ) ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين من الأطباء والممارسين الصحيين والأكاديميين الصحيين.وبين الدكتور سامي أن المؤتمر يشارك به أكثر من 20 طبيبًا سعوديًا , وأطباء وأساتذة من بريطانيا ومصر وأساتذة جامعيين واستشاريين لمناقشة آخر ما وصل إليه العلم الحديث من طرق لتشخيص أمراض الروماتزم وعلاجها بالأدلة والبراهين المستندة على دراسات إكلينيكية , إضافة إلى مناقشة آخر تطورات علاج مرض " الروماتويد" والذئبة الحمراء وهشاشة العظام.وحذر رئيس المؤتمر من التهاب المفاصل المزمن الذي يؤدي إلى عدم القدرة على استخدامها، مما يؤدي إلى الإعاقة , مشيرًا إلى أن التهاب المفاصل يصيب أيضا فئة "صغار السن " , فيما يؤثر على النساء أكثر من الرجال , كاشفًا الأعراض التي يشتكي منها المريض , المتمثلة في انتفاخ المفاصل خصوصا مفاصل اليدين , أو أي مفصل آخر , مع وجود أي مشكلة أخرى في الفم أو العين ، ونصح من يعانون من تصلب الظهر في الصباح الذهاب إلى طبيب الروماتيزم .وأكد الدكتور بحلس , أهمية دور الأطباء التوعوي للمجتمع , وتوعية المرضى من " الروماتويد " والنقرس وهشاشة العظام والذئبة الحمراء , موجها للالتزام بمنهج صحي في الحياة , وممارسة الرياضة والتغذية الصحية.وفي ختام الحفل تجول الجميع في المعرض المصاحب للمؤتمر .// انتهى //16:57ت م0150

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الخامس (المستجدات في أمراض الروماتيزم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.