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أسماء الشهداء تزين شوارع الطائف ومواطنون: يستحقون أكثر
متابعات الخليج 365 - الطائف
في بادرة لاقت استحسانًا كبيرًا أطلقت أمانة الطائف أسماء شهداء الواجب على عدد من الشوارع.
وأشارت الأمانة إلى أن ذلك يأتي تقديرًا لهذه الفئة التي قدمت أرواحها فداءً للوطن الغالي.
وتفاعل العديد من المواطنين مع هذه المبادرة مشيدين بما أقدمت عليه الأمانة موضحين أن الشهداء يستحقون الكثير والكثير.
وقال الدكتور بندر الجويد ردًا على أمانة الطائف: “صراحة تشكرون على ذلك هذه عندنا في الوسام” في إشارة إلى لافتة تحمل اسم أحد الشهداء.
أما مخلد الحويت فقال: ” لفته جميلة.. تُشكرون عليها.. بيض الله وجوهكم”، فيما قال مغرد آخر: ” جهود ملموسة وتشكرون عليها .. ويستاهلون أبطال الحد الجنوبي أكثر من هذا الله يرحم الذي استشهد منهم ويقوي وينصر المرابطين”.
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