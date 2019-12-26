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رابط الاستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة وافد بالسعودية عبر منصة أبشر الالكترونية

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الوافدين بالمملكة العربية لهم حقوق مكفولة كما أن عليهم أيضا واجبات يجب عليهم الالتزام بها، ومن تلك الواجبات هو أن تكون صلاحية إقامة الوافد سارية المفعول، حتى يتسنى له الاقامة والتحرك بحرية على أرض المملكة، وتسهيلا على الوافدين بها فإن الحكومة السعودية قد قامت بتفعيل خدمة الكترونية عبر بوابة أبشر تمكّن الوافدين من الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على كل ماترغب بمعرفته عن الاستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة وافد، وكيف يمكن تجديد الاقامة بالخطوات من خلال منصة أبشر الالكترونية.

تاريخ انتهاء اقامة وافد

الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد بالسعودية

يجب على الوافدين إلى المملكة العربية السعودية مراعاة الالتزام بصلاحية إقامتهم بالمملكة وإن أصبحت منتهية فإنه يتوجب عليهم تجديدها فورا حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية أو الترحيل من المملكة.

يستطيع الوافد إلى المملكة العربية السعودية أن يستعلم الآن وبكل سهولة عن صلاحية إقامته بالمملكة عن طريق الدخول إلى  بوابة أبشر الالكترونية وهي تتبع قسم الجوازات بوزارة الداخلية السعودية وذلك بالدخول على موقع أبشر الالكتروني عن طريق رقم الاقامة فقط.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء اقامة وافد

خطوات عن الاستعلام عن تاريخ انتهاء اقامة وافد

من خلال السطور التالية سنقدم لكل وافد بالمملكة العربية السعودية كيفية الاستعلام عن تاريخ انتهاء اقامة وافد من خلال تلك الخطوات:

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  • قم بفتح بوابة أبشر التي تقدم الخدمات الحكومية الإلكترونية.
  • قم بادخال رقم الإقامة والرمز المرئي.
  • قم بالضغط على كلمة عرض.
  • ستظهر أمامك صلاحية الإقامة الخاصة بك.
الاستعلام عن تاريخ انتهاء اقامة وافد

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