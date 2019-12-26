شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’ يمسح البلاط بداعية خليجي شهير يؤيد إبادة الأيغور في الصين : هذه الفنانة أشرف منك ومن لحيتك القذرة (شاهد من هو)؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الإعلامي السوري فيصل القاسم تدويناته النارية ضد عدد من الحكام والمشاهير العرب.

آخر هؤلاء كان الداعية الإماراتي الشهير وسيم يوسف الذي هاجم مسلمي الإيغور متهما إياهم بممارسة الإرهاب ضد الصين.

قد يهمك ايضاً:

ظهور جريء يخطف الأنظار لـ ‘‘والدة‘‘ الأمير الوليد بن طلال .. وأمير سعودي يقع في حبها أثناء زيارة خاصة.. وهكذا كانت النهاية(الصور)

مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’ يمسح البلاط بداعية خليجي شهير يؤيد إبادة الأيغور في الصين : هذه الفنانة أشرف منك ومن لحيتك القذرة (شاهد من هو)؟



عاجل : سعودة وزارة العمل عدد من المهن قبل ساعات قليلة .. سيتضرر الآلآف من المغتربين ويبدأ التنفيذ من اليوم ‘‘تفاصيل مفاجئة‘‘



طبيبة أميركية تعلن إسلامها بعد توليدها امرأة مسلمة!!.. وماحدث مفاجأة كبرى

شاهد ‘‘أوضح فيديو‘‘ لكسوف الشمس في السعودية..لن تصدق ماذا حدث للمتجمهرين!



النفيسي يفجر مفاجأة ثقيلة ويكشف عن ”كارثة كبرى” قادة ستغير وجه منطقة الخليج.. وهذه الدولة الخليجية ستكون هي الساحة المشتعلة

هل تذكرون المطربة الصغيرة ”حلا الترك”.. شاهدوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد بلوغها سن الزواج وما حقيقة خطوبتها..!؟ (3 صور جديدة)



السلطان قابوس يحسم أمر خليفته لسلطنة عمان ويختار شخصية غير متوقعة.. ‘‘رسالة مختومة‘‘ وموقعة بخطه

معجب سعودي يحرج أصالة أمام جماهير موسم الدرعية .. والأخيرة تهديه ‘‘أحلى‘‘ ما تملك ليلة الزفاف (صور)



هل تذكرون خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي التي اختفت قبل شهر؟؟.. شاهدوا ماذا حدث لها اليوم وفاجئ الجميع!

المغامسي : انقلاب مفاجئ يزيح ‘‘آل سعود’’ من المشهد تمامًا ويسلم زمام القيادة لهؤلاء (فيديو)

Advertisements

ستدمع عينك مما ستراه.. العثور على طفله رضيعة تركها والدها ومعها رسالة صادمة.. شاهد ماذا كتب الاب؟

أمير سعودي يرفع شعار ‘‘الصليب والنجمة اليهودية‘‘.. لن تصدق ماذا كتب عليه! (شاهد)

بعد تبرئته من قتل ’’خاشقجي’’ بساعات .. مفاجأة دولية صادمة في انتظار سعود القحطاني تنسيه لحظات الفرح!

صحفية روسية وجهت هذا السؤال الوحيد للرئيس بوتين أمام الصحفيين.. فتسبب ذلك السؤال بخسارتها لوظيفتها.. شاهد ماذا سألته؟!

تعرف على ”المدانين الخمسة” الذين لم تعلَن أسماؤهم بعد أن قضت المحكمة السعودية أمس بإعدامهم في قضية خاشقجي؟ (الأسماء)



مذيعة الجزيرة ‘‘خديجة بن قنة’’ تثير الجدل: هذا الشخص من أبرز علامات الساعة.. ومفاجأة بشأن من يكون؟!

ورد الآن .. السعودية تسمح لليمنيين دخول أراضيها بدون تأشيرة ولكن بشرط واحد فقط (لن تصدق ماهو)؟

تسريبات ‘‘مجتهد‘‘ تتحقق.. شاهد ماذا حدث اليوم للمستشار تركي آل الشيخ وصدم جميع جماهير هيئة الترفيه؟

هل هي نهاية العالم؟ .. الإفتاء السعودية تفجر مفاجأة بشأن علاقة أصوات ‘‘الحوت الأزرق‘‘ المفزعة بعلامات الساعة (فيديو)



سعودي يفاجئ عريس ابنته بطلب غريب أمام الحضور!.. وهكذا كانت النتيجة صادمة



بكل جراءة .. مذيعة MBC ’’لجين عمران’’ تكشف ما يحدث للزوجة ’’ليلة الدخلة’’ وتنبش أسرار فتح ‘‘البطيخة’’

تسريب ‘‘ألبوم صور محرج‘‘ من حفل زفاف الفنانة الصغيرة ‘‘حلا الترك‘‘..شاهد كيف اصبحت مثيرة فاتنة بعد ان بلغت سن ال18 وتزوجت..والمفاجأة من هو العريس؟!

وأبرز "القاسم" من خلال نشره لخبر التضاد بين موقف الداعية الإماراتي ، وبين موقف المطربة اللبنانية إليسا التي تم إبراز ديانتها المسيحية في التقرير الذي نشره القاسم .

وقال "يوسف" في تغريدة: طار بعض المشايخ بالفيديوهات واليوتيوب لتحريض المسلمين على #الصين بغض النظر عن رأيك لكن السؤال : هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني ؟! لا تنظر بعين واحدة تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في #الصين .. فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على #الصين الأن.

بينما قالت المطربة إليسا: الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الايغور بتصدم. المفروض انو لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد انسانيتنا مش العكس. هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل انسان عندو ضمير وذرة انسانية.

وعلق "القاسم" على هذا التضاد قائلا: لا تحتاج إلى لحية حتى تكون إنساناً.. شاهد الفرق بين موقف إليسا الإنساني كلام وسيم يوسف.