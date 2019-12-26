“الشهراني” يتبرَّع بكليته لابنه لإنهاء معاناة 12 عامًا مع الغسيل الكلوي

أنهى مواطن بجدة معاناة ابنه “12 عامًا” مع الغسيل الكلوي؛ إذ تبرع له بإحدى كليتيه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد معاناة ابنه مع غسيل الكلى من بداية حياته.
وتفصيلاً، تبرع المواطن “محمد عبدالله بن هندي المنبهي الشهراني” بإحدى كليتيه لابنه “عبدالله”؛ لينهي بذلك معاناته مع الغسيل الكلوي الذي أتعبه كثيرًا طوال الفترة الماضية. وقرر “الشهراني” التبرع بإحدى كليتيه لفلذة كبده، وخضع للفحوصات اللازمة بالمستشفى التخصصي بالرياض قبل عملية زراعة الكلية، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر “الشهراني” يتبرَّع بكليته لابنه لإنهاء معاناة 12 عامًا مع الغسيل الكلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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