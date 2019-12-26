«الأرصاد»: رياح نشطة ومتربة على تبوك.. والدفاع المدني يلزم بـ«الإرشادات»

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم الخميس، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تتضمن نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ بمستوى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك، ومحافظات البدع، وضباء، وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ٤ مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير، والباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شماليه غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.