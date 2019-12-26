رغم التحذيرات.. فيديو يرصد مواطنين يشاهدون ظاهرة الكسوف بالعين المجردة

شهد العديد من المواطنين والمقيمين، لحظات كسوف الشمس الحلقي الذي تم رصده بعدة مناطق بالمملكة صباح اليوم الخميس، وهو الكسوف الذي لم يحدث منذ 118 عامًا، ولن يعود إلا بعد 84 عامًا.

ووثقت قناة «الإخبارية» لحظات تجمع المواطنين لمشاهدة لحظات الكسوف، وتوثيقها بهواتفهم الجوالة، وظهر بعض المواطنين وهم ينظرون للشمس بالعين المجردة ودون ارتداء النظارات الحامية.

وكانت وزارة الصحة وجهت نصيحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بعدم النظر للشمس أثناء الكسوف قائلة «لصحة عينك لا تنظر إلى أشعة الشمس أثناء كسوفها».

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وأشارت وزارة الصحة عبر «إنفوجرافيك» إلى أن النظر لأشعة الشمس يسبب تشوهًا في الرؤية أو تغيرًا في اللون قد يظهر مع مرور الزمن.

وأوضحت أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين «حتى لفترة قصيرة»؛ يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضررًا بدون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

وأكدت أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.