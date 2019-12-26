بالصور.. الاختناقات والحوادث تتصدر اجتماع محافظ صبيا مع مدير مرور جازان

بحث محافظ صبيا التابعة لمنطقة جازان منصور الداود، مع مدير إدارة مرور المنطقة العميد راشد الغامدي ومديري شعب الحوادث والسير والسلامة ومرور محافظة صبيا؛ مقترحات وملاحظات لحل مشكلة الحوادث والاختناقات المرورية في عدد من المواقع والطرقات والشوارع بالمحافظة.

وجاءت زيارة مدير مرور منطقة جازان إلى محافظة صبيا، لتحديد النقاط السوداء ومواقع الاختناقات المرورية لمعالجة مسبباتها مع الجهات ذات العلاقة، وتم الوقوف ميدانيًّا مع رئيس بلدية صبيا سفر الشهراني على أسباب المشكلة والعمل على معالجتها.

وقدَّم مدير مرور منطقة جازان، المقترحات والأفكار والملاحظات لمعالجة هذه المشكلة، مبينًا أنها تأتي ضمن الحلول لمعالجة مشاكل الاختناقات المرورية، وتسهيلًا لحركة السير دون عناء وللحد من حوادث الطرقات التي قد تتوقف بسببها الحركة المرورية، وتزيد معاناة قائدي المركبات ومرافقيهم، وهو الأمر الذي تنظر إليه إدارة المرور لتطبيق جميع الأنظمة والقوانين ومراقبة حركة المركبات ورصد الملاحظات من قبل الدوريات، سواء على الطرقات السريعة أو الفرعية، وتحقيقًا للسلامة المرورية والمصلحة العامة.

من جانبه، أكد محافظ صبيا، أهمية هذه الزيارات التي تأتي بتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز لحل هذه المشكلة التي تؤرق الناس.