صور توثق لحظات كسوف الشمس الحلقي بمكة المكرمة

وثقت صور، ظاهرة كسوف الشمس الحلقي بمدينة مكة المكرمة، وهو الكسوف الذي تمت مشاهدته بعدة مناطق بالمملكة بداية من فجر اليوم الخميس.

ونشرت إمارة منطقة مكة –عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- عدة صور لظاهرة كسوف الشمس بمدينة مكة المكرمة.

كما أقيمت في الساعة السابعة من صباح اليوم، صلاة الكسوف بالمسجد الحرام، وأمّ المصلين الشيخ د. ياسر بن راشد الدوسري.

وكان نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان وجه أمس الأربعاء، بتأخير دوام اليوم الخميس في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها إلى الساعة 9 صباحاً، استناداً إلى التنبيهات الواردة من وزارة الصحة بخصوص الأضرار المحتملة نتيجة كسوف الشمس وحرصاً على سلامة الموظفين.