تسليم طن من الأغذية المصادرة إلى «جمعية خيرية» بمكة

سلمت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة طنًّا من الأغذية المصادرة (خضراوات وفواكه ومواد غذائية سليمة) إلى جمعية حفظ النعمة الخيرية، بعد التأكد من صلاحيتها لتوزيعها على المستحقين.

يأتي هذا فيما أتلفت بلدية الشوقية 1.5 طن من المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة مشتركة في السوق العشوائية بحي الخالدية بمكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية محمد بن غالب المشيخي، أنه تم إتلاف المواد الغذائية «المجهولة المصدر»، غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ بسبب سوء التخزين والحفظ، وأشار إلى ضبط مجموعة من العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل.