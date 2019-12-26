وزير الداخلية يلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بـ«حراس أمن» للفعاليات

علمت «عاجل»، اليوم الخميس، أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ وجه بضرورة «تأمين مواقع الاحتفالات التي تنفذها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على حساب الجهات المذكورة، تخفيفًا للعبء عن شرطة المناطق».

ووفق مصادر «عاجل»، تلتـزم الجهات المنظمة للفعاليات والاحتفالات بتأمين تجهيـزات (أجهزة كشف الحقائب بواسطة أشعة X، والبوابات والأجهزة المحمولة الخاصة بالكشف عن الأسلحة والمعادن)، وتوفير مشغلين من الحراسات المدنية، وتزويدهم بالوسائل والتجهيـزات اللازمة.

وبيَّنت مصادر «عاجل» أن الأمن العام يتلقى من الجهات المذكورة طلب تأمين مواقع الاحتفالات والمعارض التـي يرد عليها كبار المسؤولين بالدولة وضيوفهم بالتجهيزات الفنية (أجهزة وبوابات الكشف عن المتفجرات،والتفتيش) والتي يُناط تأمينُها بالجهة المختصة في بشرطة المناطق.

وأوضحت مصادر «عاجل» أنه سبق تشكيل لجنة من جهات الاختصاص بالأمن العام لوضع آلية لتأمين وتحديد التجهيـزات الفنية، وحصر مواقع الاحتفالات والمعارض، التـي تستضيف الفعاليات (السياحية والاجتماعية والترفيهية والمسابقات والمعارض والمؤتمرات) التي لا يتوافر بها أجهزة الكشف والتفتيش.