«حساب المواطن» يقدم موعد صرف الدفعة المقبلة إلى 9 يناير

أوضح برنامج حساب المواطن، تقديم صرف دعم الدفعة الـ26 (شهر يناير 2020)، يومًا واحدًا عن موعدها الأساسي.
وأشار حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج على تويتر، أن صرف دفعة يناير سيكون يوم الخميس الموافق 9 يناير 2020م.
ورد «خدمة المستفيدين» على سؤال أحد المواطنين قائلًا: «إذا انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر يناير، وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق، سيشملك الدعم بتاريخ 9 يناير، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: http://portal.ca.gov.sa».
وأوضح حساب المواطن في أوقات سابقة أن صرف دفعة الدعم يتم في الـ10 من كل شهر ميلادي، ويمكن تقديمها يومًا أو تأخيرها يومًا إذا صادف يوم 10 من الشهر الميلادي إجازة رسمية.
وكان برنامج حساب المواطن أعلن أمس الأربعاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 26 (شهر يناير 2020)، وطالب من المواطنين التحقق من الأهلية بالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa
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