السعودية اليوم / ديوان المظالم والجامعة الإلكترونية يبحثان تفعيل أوجه التعاون المشترك



الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في مكتبه بالرياض اليوم ، مدير الجامعة

وفي بداية اللقاء رحّب الدكتور اليوسف على مستوى التكامل بين ديوان المظالم والجامعة السعودية الإلكترونية، وما حظيا به من التعاون البنّاء على مستوى تكامل الأعمال، وتطوير السياسات المتعلقة بإجراءات العمل التشاركية، وتبادل الخبرات المتخصصة في نطاق عمل كلٍ منهما.

من جانبه قدّم الدكتور المعيقل تعريفًا بالجامعة واختصاصاتها وطبيعة المستجدات في نظامها التعليمي، ونبذة عن كلياتها، وأبرز الملامح في تطوير المخرجات العلمية والعملية المستقبلية لطلابها، والفرص التي تسعى الجامعة لتعزيزها مع القطاعات كافة، والمؤسسات لخدمة الطلاب بعد تخرجهم، مشيرًا إلى دور الجامعة في المجال التدريبي، والخطط المستهدفة لتحسين جودته وتحديث مساراته، إلى جانب التنوع في التخصصات التدريبية؛ لتستهدف شرائح جديدة من الطلاب والمهتمين.

وتطرق اللقاء إلى استمرار التكامل على ضوء مذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين، لتعود بمنافع متبادلة على أسس منهجية متكاملة، والعمل على إيجاد مساحات مرنة من التواصل والتعاون يما يخدم الأهداف التي جاءت بها المذكرة، والاستفادة من الأنظمة والخدمات التقنية والإلكترونية التي يعمل عليها الطرفين، والتجارب الناجحة في رفع مستوى الكفاءة من الاستخدام التقني لها.

// انتهى //

13:53ت م

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الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في مكتبه بالرياض اليوم ، مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل، والوفد المرافق له، وذلك استمرارًا لجهود الديوان في التكامل الفعّال مع مختلف الجهات التعليمية والأكاديمية.وفي بداية اللقاء رحّب الدكتور اليوسف على مستوى التكامل بين ديوان المظالم والجامعة السعودية الإلكترونية، وما حظيا به من التعاون البنّاء على مستوى تكامل الأعمال، وتطوير السياسات المتعلقة بإجراءات العمل التشاركية، وتبادل الخبرات المتخصصة في نطاق عمل كلٍ منهما.من جانبه قدّم الدكتور المعيقل تعريفًا بالجامعة واختصاصاتها وطبيعة المستجدات في نظامها التعليمي، ونبذة عن كلياتها، وأبرز الملامح في تطوير المخرجات العلمية والعملية المستقبلية لطلابها، والفرص التي تسعى الجامعة لتعزيزها مع القطاعات كافة، والمؤسسات لخدمة الطلاب بعد تخرجهم، مشيرًا إلى دور الجامعة في المجال التدريبي، والخطط المستهدفة لتحسين جودته وتحديث مساراته، إلى جانب التنوع في التخصصات التدريبية؛ لتستهدف شرائح جديدة من الطلاب والمهتمين.وتطرق اللقاء إلى استمرار التكامل على ضوء مذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين، لتعود بمنافع متبادلة على أسس منهجية متكاملة، والعمل على إيجاد مساحات مرنة من التواصل والتعاون يما يخدم الأهداف التي جاءت بها المذكرة، والاستفادة من الأنظمة والخدمات التقنية والإلكترونية التي يعمل عليها الطرفين، والتجارب الناجحة في رفع مستوى الكفاءة من الاستخدام التقني لها.// انتهى //13:53ت م0070

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