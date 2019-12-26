السعودية اليوم / أمانة الشرقية تجهز ست واجهات بحرية لاستقبال زوار المنطقة خلال إجازة منتصف العام الدارسي



الدمام 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ .

وجرى تجهيز ست واجهات بحرية، و صيانة وتجهيز الحدائق والساحات و المتنزهات والواجهات البحرية، وزراعة الورود و الأزهار و الشجيرات، إضافة إلى القيام بأعمال الزراعة التجميلية بشاطئ نصف القمر.

وشملت الأعمال زراعة سبعة ملايين زهرة موسمية، وأكثر من 50 ألف شجرة موسمية، تم توزيعها على مدن حاضرة الدمام، والبلديات المرتبطة، و نفذت الأمانة، و بنجاح، الخطط التي تم إعدادها مسبقا لتجهيز الحدائق و الميادين و الساحات و الواجهات البحرية و الكورنيش و الملاعب، وتكثيف عمليات الصيانة فيها من أجل تهيئتها لاستقبال الزوار، سواء من داخل المنطقة أو من خارجها.

كما قامت فرق الصيانة التابعة للأمانة، بتوجيهات من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بتهيئة و تجهيز 88 ساحة و ميدانا، تابعة للبلديات، لتعزيز سبل الراحة و الترفيه لأهالي المنطقة الشرقية و زوارها ، كما تم تجهيز 678 حديقة عامة و17 حديقة تحت التنفيذ سيتم افتتاحها خلال عام 2020م .

وشملت أعمال الاستعداد زراعة 11 متنزهاً بالورود و الأشجار المناسبة وتجهيز ٥٧ مضمار مشاة ، وتجهيز وصيانة 18 نافورة تفاعلية مميزة ذات طابع جمالي، في الحدائق و الميادين و المتنزهات العامة في إطار تجميل وتمييز المنطقة لاستقبال الربيع بشكل مميز، من أجل إسعاد الأهالي و المقيمين، و كذلك زوار المنطقة الشرقية .

كما أنهت الإدارة العامة للصيانة و التشغيل صيانة دورات المياه في الكورنيشات، و كذلك كراسي الجلوس، و استبدال التالف منها أو إصلاح ما يتطلب إصلاحه، حتى يتسنى للزوار التنزه و الاستفادة منها، إلى جانب تخصيص فرق الصيانة التي تعمل على جاهزية تامة في حال الاحتياج لها .

كما قامت الأمانة والبلديات التابعة بعمل تجهيزات و صيانة للمواقع التي يرتادها الشباب كالملاعب

// انتهى //

13:44ت م

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الدمام 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ .وجرى تجهيز ست واجهات بحرية، و صيانة وتجهيز الحدائق والساحات و المتنزهات والواجهات البحرية، وزراعة الورود و الأزهار و الشجيرات، إضافة إلى القيام بأعمال الزراعة التجميلية بشاطئ نصف القمر.وشملت الأعمال زراعة سبعة ملايين زهرة موسمية، وأكثر من 50 ألف شجرة موسمية، تم توزيعها على مدن حاضرة الدمام، والبلديات المرتبطة، و نفذت الأمانة، و بنجاح، الخطط التي تم إعدادها مسبقا لتجهيز الحدائق و الميادين و الساحات و الواجهات البحرية و الكورنيش و الملاعب، وتكثيف عمليات الصيانة فيها من أجل تهيئتها لاستقبال الزوار، سواء من داخل المنطقة أو من خارجها.كما قامت فرق الصيانة التابعة للأمانة، بتوجيهات من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بتهيئة و تجهيز 88 ساحة و ميدانا، تابعة للبلديات، لتعزيز سبل الراحة و الترفيه لأهالي المنطقة الشرقية و زوارها ، كما تم تجهيز 678 حديقة عامة و17 حديقة تحت التنفيذ سيتم افتتاحها خلال عام 2020م .وشملت أعمال الاستعداد زراعة 11 متنزهاً بالورود و الأشجار المناسبة وتجهيز ٥٧ مضمار مشاة ، وتجهيز وصيانة 18 نافورة تفاعلية مميزة ذات طابع جمالي، في الحدائق و الميادين و المتنزهات العامة في إطار تجميل وتمييز المنطقة لاستقبال الربيع بشكل مميز، من أجل إسعاد الأهالي و المقيمين، و كذلك زوار المنطقة الشرقية .كما أنهت الإدارة العامة للصيانة و التشغيل صيانة دورات المياه في الكورنيشات، و كذلك كراسي الجلوس، و استبدال التالف منها أو إصلاح ما يتطلب إصلاحه، حتى يتسنى للزوار التنزه و الاستفادة منها، إلى جانب تخصيص فرق الصيانة التي تعمل على جاهزية تامة في حال الاحتياج لها .كما قامت الأمانة والبلديات التابعة بعمل تجهيزات و صيانة للمواقع التي يرتادها الشباب كالملاعب الرياضية و التي بلغ عددها 161 ملعبا رياضيا، لتكون بجاهزية كاملة من أجل الترفيه عن الشباب و الطلبة سواء من داخل المنطقة الشرقية أو من خارجها، خصوصاً بعد فترة الامتحانات و التي يحتاج الجميع فيها للراحة و الاستمتاع في مثل هذه الإجازة .// انتهى //13:44ت م0065

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