السعودية اليوم / الديوان العام للمحاسبة يطلق الاحد القادم برامج تدريبية لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته



الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

يطلق الديوان العام للمحاسبة الأحد القادم، البرامج التدريبية التي يقدمها المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء للعام (1441هـ-1442هـ/ 2020م)، والموجهة لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان، في المقر الرئيس للديوان بمدينة الرياض ومحافظة جدة ومدينة الدمام، ومدينتي تبوك وأبها.

ويتضمن هذا العام تقديم ستة برامج تدريبية تشمل أساسيات المحاسبة الحكومية، والممارسة العملية للمراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر، والمراجعة الآلية.

وأكد مدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن إعداد الديوان العام للمحاسبة لهذه البرامج يأتي في إطار توفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة ، مضيفاً أن الديوان من خلال هذه البرامج يهدف إلى رفع كفاءة أداء منسوبي الجهات الحكومية العاملين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية وإكسابهم المعرفة اللازمة، بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية.

من جهة أخرى أكد مدير عام إدارة التطوير الإداري عبدالله بن أحمد الثبيت، أن الديوان العام للمحاسبة درب ما يزيد عن 700 متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات الحكومية خلال العام المنصرم (1440هـ /2019م)، مضيفاً أن خطة التدريب الحالية تستهدف شريحة أكبر من المتدربين من منسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان من العاملين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة في ستة برامج مختلفة، داعياً الراغبين الالتحاق بالبرامج التسجيل عبر موقع الديوان على الرابط : https://www.gab.gov.sa/ar/SCFPA/Pages/SCFPA.aspx

// انتهى //

13:33ت م

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