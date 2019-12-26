السعودية اليوم / تنفيذ العلاج الجماعي للمقلعين عن التدخين بمستشفى النور بمكة المكرمة



مكة المكرمة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

نفذ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة ولأول مرة العلاج الجماعي للمقلعين عن التدخين الذي نظمه مركز الاقلاع عن التدخين بالمستشفى تحت شعار " تجربتي عن الاقلاع عن التدخين " .

يذكر أن طريقة العلاج أسهمت منذ إنشاء العيادة قبل عام في إقلاع أكثر من 200 مدخن .

// انتهى //

13:29ت م

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