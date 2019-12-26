السعودية اليوم / بلدية أبوعجرم بالجوف تغلق محطتي وقود غير ملتزمتين بالشروط



سكاكا 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

أغلقت بلدية أبوعجرم التابعة لأمانة منطقة الجوف خلال جولاتها الرقابية اليوم ، محطتي وقود لعدم تقيدهما تركيب شاشة العرض الإلكترونية الخاصة بقيمة السعر المرجعي للبنزين بنوعيه، وفقاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد رئيس البلدية المهندس مشعل بن محمد الحسن أن الإغلاق جاء بعد انتهاء المهلة المحددة للتطوير التي مُنحت لملاك المحطات من قبل البلدية، لافتاً إلى استمرار البلدية في متابعة المحطات التي تقع في نطاقها، مهيباً بالجميع بالتعاون والإبلاغ عن أية مخالفات لاتخاذ اللازم بحقها.

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13:07ت م

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