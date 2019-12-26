السعودية اليوم / دعوي الطائف ينظم درسًا في تفسير سورة العصر



الطائف 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بالطائف يوم الأحد المقبل، درساً في "تفسير سورة العصر"، للشيخ محمد بن صالح الشهري, وذلك بعد صلاة العشاءبجامع خادم الحرمين الشريفين بالمنتزه .

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية التي ينفذها المكتب ضمن نشاطه المنبري، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

13:06ت م

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