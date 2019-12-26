شكرا لقرائتكم خبر عن العيادات البيطرية تباشر 700 حالة بمهرجان الإبل والان نبدء بالتفاصيل

باشر مركز العيادات البيطرية، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، في نسخته الرابعة، ٧٠٠ حالة مرضية، وأجرى عمليات جراحية متعددة، وقدم إرشادات بيطرية.

وأجرى المركز منذ وجوده بالمهرجان هذا العام، أكثر من ٤٠ عملية جراحية، شملت قطع "هدارة"، و"كسر فك"، و"عسر ولادة"، وعمليات جروح متفرقة، كما باشر ٧٠٠ حالة مرضية للإبل داخل المركز وخارجه، وقدم إرشادات بيطرية، وأدوية علاجية لإبل الملاك المشاركين والموجودين بالمهرجان.