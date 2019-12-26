شكرا لقرائتكم خبر عن 6.5 ملايين ريال لتأهيل مبان تعليمية في بيشة والان نبدء بالتفاصيل

أنهت إدارة تعليم بيشة هذا الأسبوع عدداً من المشروعات الخاصة بترميم وتأهيل مبان حكومية تابعة للإدارة بتكلفة ستة ملايين وخمسمائة الف ريال .

وأبان رئيس قسم الصيانة بالإدارة المهندس سلطان القرني، أن أبرز المشروعات المنفذة هي: مباني مكتب التعليم بوسط بيشة، ومكتب تعليم بلقرن للبنات، وابتدائية وثانوية خالد بن الوليد بالحيفة، ومدرسة البخاري وعدد من المكاتب الإدارية في مبنى الإدارة .