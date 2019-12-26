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دورة لتعليم العزف على العود في فنون تبوك

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2019-12-26

دورة لتعليم العزف على العود في فنون تبوك

لأول مرة على مستوى المنطقة

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي

ينظم فرع الجمعية العربية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ممثلاً بلجنة الموسيقى الدورة التدريبية التأسيسية الأولى في تعليم العزف على آلة العود والتي ستنطلق الأحد المقبل ويقدمها المدرب الفنان حسن الحساوي وذلك بمقر الجمعية.

وقال رئيس لجنة الموسيقى بالجمعية عبدالرحمن الكتبي إن الدورة تأتي ضمن أنشطة اللجنة الموسيقية لعام 2020 وفِي إطار سلسلة دورات ستقيمها لجنة الموسيقى بهدف إثراء الثقافة الموسيقية والغنائية والمساهمة في تنمية قطاع الموسيقى، واحتضان المواهب الشابة في العزف والغناء وتقديم العروض الموسيقية المختلفة

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ولفت إلى أن برنامج الدورة يحتوي على عدة جوانب منها إعطاء المشاركين نبذة تاريخية عن آلة العود وأقسامه وشرح الطريقة الصحيحة لمسك آلة العود وأساليب استخدام الريشة وتقديم شرح وتحليل عن سلالم المقامات الموسيقية الرئيسية مع تطبيقات عملية مع المدرب وتقديم شرح لعملية الارتجال والتقاسيم على آلة العود وتطبيق أساليب ومهارات استخدام الريشة الإيقاعية ومعرفة التكنيك والسرعة والزمن وكذلك تدريب المشاركين على عزف بعض المقطوعات الموسيقية والأغاني باستخدام آلة العود.

وستستمر الدورة لمدة 6 أسابيع بمعدل محاضرتين في الأسبوع كل محاضرة ستكون ساعتين وستبدأ من الساعة الثامنة إلى العاشرة مساءً.

 

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