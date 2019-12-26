تقارير الجهات الحكومية أمام الشورى في جلسات الأسبوع المقبل

2019-12-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين المقبل على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير.

ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439/1440هـ في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الملغاة) للعام المالي 1439/1440هـ , وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1439/1440هـ.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439/1440هـ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراسة تقرير الوزارة.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة (وزارة الطاقة والثروة المعدنية – سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين.

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وخلال الجلسة العادية الرابعة عشرة التي يعقدها المجلس الثلاثاء المقبل يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/1440هـ في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10/3/1429هـ المقدم استناداً للمادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع التعديل.

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1439/1440هـ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الهيئة.

وخلال الجلسة العادية الخامسة عشرة التي يعقدها الأربعاء المقبل يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438/1439 هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة تجاه التقرير.

بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل الفقرة (د) من المادة (الحادية والثلاثين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ المقدم استناداً للمادة 23 من نظام المجلس ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن التعديل المقترح.

ومن الموضوعات المدرجة للمناقشة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1439/1440هـ وتقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1439/1440هـ وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1439/1440هـ.

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