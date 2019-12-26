المصور السفياني يوضح لـ”المواطن”.. لماذا ربط الكسوف بمنارة المسجد؟

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المصور السفياني يوضح لـ”متابعات الخليج 365”.. لماذا ربط الكسوف بمنارة المسجد؟
قدم منظراً ربانياً عظيمًا يدعو للتأمل والتفكر
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
وثق المصور الفوتوغرافي عبدالمحسن السفياني كسوف الشمس في منطقة الباحة صباح اليوم الخميس، رابطاً الظاهرة بمنارة أحد المساجد في المنطقة، ليقدم منظراً عظيماً يدعو للتأمل والتفكر والابتهال لله سبحانه وتعالى.
وقال السفياني في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن أول الخطوات التي نفذتها هي تحديد مكان مناسب للتصوير ليتم رؤية لحظة الكسوف بشكل واضح، وكان المكان المناسب هو وسط منطقة الباحة، ليتم تجهيز الكاميرا بوقت كافي لالتقاط صور رائعة لهذه اللحظة الكونية، وبالفعل بدأت التصوير في الساعة السابعة ولمدة نصف ساعة.
وتابع السفياني: هذه ظاهرة كونية لا بد أن توثق لجمالها وندرة حدوثها، خصوصاً في الباحة بطبيعة سمائها المليئة بالسحب غالباً والتي تحجب الرؤية، إضافة إلى أنها ظاهرة كونية تدعو للتأمل والتفكر في عظمة الخالق وبديع صنعة، لذلك تم ربط الكسوف مع منارة المسجد لتكون الصورة معبرة أكثر.
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