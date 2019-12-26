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مخالفة 10 مستودعات للأجهزة المنزلية

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شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 10 مستودعات للأجهزة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت 5 جهات حكومية جولة رقابية على مستودعات الأجهزة المنزلية، وشملت تلك الجهات وزارة الطاقة، ومنفذ الجولة الميداني زارة التجارة ، والجمارك، هيئة المواصفات، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وبينت الجولة استهدافها لعدد 71 مستودعا في جميع مناطق المملكة.

وأظهرت الجولة ضبط 10 مستودعات لديها مخالفات، كما اسفرت الجولة عن 61 مستودع لم يضبط فيها مخالفات، و1634 منتج تم فك الحجز عنه بعد تصحيح المخالفة.

وبينت الجولة التي شملت كافة مناطق المملكة ان عدد 734 متبقي من المضبوطات جاري تفكيكها الى قطع غيار لتعذر تصحيحها، و 2368 منتج مضبوط للتحقق من مدى مطابقتها.

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