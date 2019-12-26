شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تصدرالدليل الإرشادي للمصنّعين والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة الغذاء والدواء الدليل الإرشادي لمساعدة المصنّعين في وضع حدود التفاوت وإرشادات التقريب الخاصة بالبيانات التغذوية على البطاقة.

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