شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" تحذر شركتين من سحب الترخيص والان نبدء بالتفاصيل
ودعت مؤسسة النقد في هذا الصدد الشركتين إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعهما خلال فترة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ هذا الإعلان، وفي حال عدم التجاوب خلال الفترة المحددة فإن المؤسسة ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص، وتأمل مِمَّن له شكوى تجاه هاتين الشركتين سواءٌ من المؤمَّن لهم أو المستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدمَ إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت WWW.SAMA.GOV.SA أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).
كانت هذه تفاصيل خبر "ساما" تحذر شركتين من سحب الترخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.