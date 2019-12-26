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فئران في مخبز بوادي الدواسر!
تم إغلاقه وتغريم صاحبه
المواكن - وادي الدواسر
أغلق قسم صحة البيئة بالخماسين في وادي الدواسر مخبزاً وغرم صاحبه بالحد الأعلى.
وبحسب ما ذكرت بلدية وادي الوادسر على موقع تويتر، ضم المخبز مخالفات عديدة منها وجود عفن وفطريات بطاولة العجين، بالإضافة إلى وجود سكن داخل المخبز.
وضمن المخالفات أيضًا، وجود فئران في المخبز وسوء النظافة، بالإضافة إلى تدني الاشتراطات الصحية الواجب توفرها.
ونشرت البلدية صورًا للمخبز الذي تم إغلاقه وتغريم صاحبه.
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