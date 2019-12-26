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أمطار وأتربة على جازان لأكثر من 10 ساعات
تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات صبيا، وأبو عريش، واحد المسارحة، والداير بني مالك، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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