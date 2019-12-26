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شكرا لقرائتكم توجيه الحركة المرورية على طريق مكة – جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توجيه الحركة المرورية على طريق مكة – جدة
لتنفيذ أعمال تقاطع الدائري الثاني
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، أن وزارة النقل ستوجه يوم الاثنين المقبل الحركة المرورية على طريق مكة – جدة السريع.
ولفتت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى أن توجيه الحركة المرورية سيكون بين تقاطع المدينة الطبية للحرس الوطني وكوبري الأمير فواز، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع تقاطع الدائري الثاني بجدة.
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