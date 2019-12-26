توجيه الحركة المرورية على طريق مكة – جدة

2019-12-26

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، أن وزارة النقل ستوجه يوم الاثنين المقبل الحركة المرورية على طريق مكة – جدة السريع.

ولفتت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى أن توجيه الحركة المرورية سيكون بين تقاطع المدينة الطبية للحرس الوطني وكوبري الأمير فواز، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع تقاطع الدائري الثاني بجدة.

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