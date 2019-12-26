شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ‘‘أوضح فيديو‘‘ لكسوف الشمس في السعودية..لن تصدق ماذا حدث للمتجمهرين! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة "الإخبارية" اليوم، ما وصفته بأوضح فيديو لكسوف الشمس في #المملكة؛ مبينة أنه يرصد متجمهرين ضربو بنصائح الأطباء عرض الحائط.

وشهدت المملكة ودول العالم صباح اليوم كسوفًا حلقيًّا نادرًا؛ فيما كانت مستشفى الملك خالد للعيون قد حذّرت أمس من النظر بالعين المجردة أو النظارة الشمسية إلى الكسوف الجزئي للشمس؛ وذلك لأن التعرض الطويل لأشعة الشمس أثناء الكسوف يسبب حرقًا وتلفًا لخلايا الشبكية في مركز البصر الذي يُعد من أكثر الأجزاء حساسية في العين؛ وهو ما يطلق عليه علميًّا "اعتلال مركز النظر".

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شاهد ‘‘أوضح فيديو‘‘ لكسوف الشمس في السعودية..لن تصدق ماذا حدث للمتجمهرين!



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وقال المستشفى في رسالة توعوية: إن الأثر الحاصل على العين لا يشعر به المصاب مباشرة أثناء النظر إلى الشمس؛ بل تظهر أعراضه فيما بعد؛ وهو ما قد يزيد من الحرق الذي يصيب مركز النظر ويكون من الصعب علاجه.

ولفتت الرسالة، النظر إلى أن جميع أنواع النظارات الشمسية لا تقي من خطورة النظر إلى الشمس أثناء الكسوف، وتزيد الخطورة أكثر إذا نظر الشخص من خلال المنظار بدون استخدام فلاتر معينة تقي من حدة الأشعة؛ مبينًا أن النظارات الخاصة برؤية الكسوف هي مما تُستخدم لمرة واحدة فقط بمواصفات ISO 12312- 2.

وأكد المستشفى في رسالته أن أغلب المصابين بحروق مركز الإبصار هم من صغار السن الذين لا يلتزمون بسبل الوقاية أثناء ظاهرة الكسوف؛ داعيًا الآباء والأمهات إلى تحذير الأبناء والبنات من النظر لأشعة الشمس خلال وقت الكسوف.