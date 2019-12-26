شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يفجر مفاجأة ثقيلة ويكشف عن ”كارثة كبرى” قادة ستغير وجه منطقة الخليج.. وهذه الدولة الخليجية ستكون هي الساحة المشتعلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المفكر الإسلامي والسیاسي الكویتي المعروف، الدكتور عبد الله النفیسي، إن العراق یموج بالتغیرات، ما یؤشر على تغییرات كبري قادمة ؛ وكتب النفیسي في سلسلة تدوینات على حسابھ في تویتر :

"یخطئ من یظن أن إعلان أمریكا الانسحاب من سوریا ھو مقدمة للانسحاب من المنطقة.. ھناك 140

ألف جندي أمریكي في دول التعاون.. وتوسیع قاعدة ( العدید) في قطر مؤشر آخر على نیة البقاء،

بالإضافة إلى تحدیث قواعدھا في العراق،وتطھیر الأنبار من المیلیشیات الشیعیة مؤشر آخر.

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النفيسي يفجر مفاجأة ثقيلة ويكشف عن ”كارثة كبرى” قادة ستغير وجه منطقة الخليج.. وهذه الدولة الخليجية ستكون هي الساحة المشتعلة

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وأضاف أن العراق یموج ھذه الأیام بتحركات أمریكیة غیر مسبوقة، منھا مداھمات القوات الخاصة

الأمریكیة لمقرات میلیشیات محسوبة على إیران "العصائب" و"حزب الله" كمثال ، بعد أن استعملتھم

أمریكا في مطاردة " تنظیم الدولة"، وترید الآن تجریدھم من السلاح .

وأوضح النفیسي أنھ یبدو أن الأمریكان یخططون لتغییرات ( كبرى) في العراق.. ویبدو كذلك أن

العراق سیكون الساحة المشتعلة القادمة، بحسب قولھ.

وتابع قائلا :" وھذه المؤتمرات السیاسیة العراقیة في میتشیغان وبرلین تتم برعایة أمریكیة، وتذكرنا

بالمؤتمرات التي شجعتھا أمریكا قبل الإطاحة بصدام 2003

وأشار أیضا إلي أن بقاء وزیر خارجیة إیران في النجف خمسة أیام خبر ملفت للنظر.. الأرض في

العراق بدأت تموج وتھز النفوذ الإیراني ھناك.

وأكد النفیسي أن جواد ظریف یجتمع بعشائر الشیعة ویتودد لھم، وأن الجنود الأمریكان یتشون في

شوارع بغداد بدون أسلحتھم دلیل على قبول الشارع البغدادي لھم.، وأن ذلك یعتبر حرب نفسیة.

وكان النفیسي قد أشار في تدوینات سابقة إلي أن التغییر السیاسي الدراماتیكي في العراق - في الأعم-

تح ّركھ مفاعیل خارجیة.

وأضاف : في 1917 احت ّل الإنجلیز بغداد وأسقطوا السلطة العثمانیة وجاءوا بفیصل الأول من الحجاز.

وفي عام 1958 وبفعل التقاطب الأنجلو- أمریكي في المنطقة كان انقلاب "قاسم" و"عارف" و"مجزرة

قصر الرحاب".

كما أنھ بفعل الانسداد السیاسي بین صدام والأمریكان 2003 جاء الغزو الأمریكي للعراق وتم تسلیم

العراق لإیران على طبق من ف ّضة.

واختتم حدیثھ قائلا : الیوم2019 وبعد أن تمادت إیران في العراق یح ّرك الأمریكان عملیة سیاسیة

خارجیة لتغییر سیاسي في العراق ربما ھذا العام.

من ناحیة أخري حذّر النفیسي أن ھناك جھات معادیة مستمرة في نشر مقالات ممھورة باسمي آخرھا

مقال" ماذا تعرف عن عمان"، ٓو ٓرد فیھ عبارات عن عمان لا یمكن أن تصدر مني سواء عن عمان أوغیرھا